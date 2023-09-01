Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил СМИ, что аэродром в Пскове атаковали дроны, которые были запущены с территории России. В то же время Буданов не уточнил, нанесли ли удар непосредственно украинские бойцы или российские партизаны.
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Песков не смог прокомментировать заявление Буданова
После этого заявление руководителя ГУР МО попросили прокомментировать спикер Кремля Дмитрия Пескова. Пресссекретарь Путина ни с того ни с сего отказался комментировать высказывания Буданова.
Это прерогатива наших военных. Поэтому я рекомендую обратиться к ним,
– сказал он.
Интересно, что после атаки дронов Песков, как говорится, без суда и следствия, обвинил в ударе по России страны Балтии. Ему ответила глава латвийской Минобороны Инара Мурниеце, назвавшая "абсурдной выдумкой" утверждение пресс-секретаря Путина о том, что якобы Латвия причастна к атаке дронов.
Вероятно, Песков теперь осторожно высказывается после своего исчезновения, связываемого со скандальным заявлением о том, что выборы в России не демократия, а дорогостоящая бюрократия.
Атака дронов на Псков: подробности
- 30 августа сразу 6 российских регионов оказались под ударом дронов. Это была одна из самых массированных атак дронов по России.
- Взрывы раздались на аэродроме в Пскове, который расположен в 700 километрах от Украины. Российские пропагандисты начали обвинять в ударе страны Балтии, мол, у Украины нет такого вооружения.
- Впрочем, и здесь пропагандисты сильно заблуждаются, поскольку Украина испытала дальнобойную ракету.
- Вместе с тем, в результате удара в Пскове были уничтожены, по меньшей мере, два самолета Ил-76 и еще столько же серьезно повреждены. Об этом также свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.
- Журналисты получили от источника в ГУР снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов, применяемого при атаке. На нем виден результат одного из попаданий, в результате которого два Ил-76 были повреждены.