Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил СМИ, что аэродром в Пскове атаковали дроны, которые были запущены с территории России. В то же время Буданов не уточнил, нанесли ли удар непосредственно украинские бойцы или российские партизаны.

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Песков не смог прокомментировать заявление Буданова

После этого заявление руководителя ГУР МО попросили прокомментировать спикер Кремля Дмитрия Пескова. Пресссекретарь Путина ни с того ни с сего отказался комментировать высказывания Буданова.

Это прерогатива наших военных. Поэтому я рекомендую обратиться к ним,

– сказал он.

Интересно, что после атаки дронов Песков, как говорится, без суда и следствия, обвинил в ударе по России страны Балтии. Ему ответила глава латвийской Минобороны Инара Мурниеце, назвавшая "абсурдной выдумкой" утверждение пресс-секретаря Путина о том, что якобы Латвия причастна к атаке дронов.

Вероятно, Песков теперь осторожно высказывается после своего исчезновения, связываемого со скандальным заявлением о том, что выборы в России не демократия, а дорогостоящая бюрократия.

Атака дронов на Псков: подробности