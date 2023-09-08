Совершить молитвенный облет служителям помогли военнослужащие Козельской ракетной дивизии. Полет длился около часа.

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По словам одного из священников, о проведении облета с командованием дивизии договорились в апреле этого года, "на Пасху".

"Это была Крещенская вода. Полетное время – около часа", – рассказал отец Михаил Семенов.

Попы не уточнили, была ли это их инициатива, или просьба власти / Фото из российских телеграм-каналов

По словам священника, святую воду погрузили в вертолет в пятилитровых бутылках. Для религиозной процедуры был использован специальный опрыскиватель. В частности, попы освятили военный городок.

Мы облетали по кругу вокруг Козельского района, все военные точки, город, крестообразно пролетели над военным городком и вернулись на взлетную полосу,

– добавил священнослужитель.

Попы разбрызгали над районом почти сто литров воды / Фото из российских телеграм-каналов

Российским военным остается только верить, что это облегчит их работу.

В то же время, ни священнослужители, ни военные не рассказали, какого результата ожидают и каким должен быть конечный эффект от такого мероприятия. Более того, почему-то не объяснили, как именно этот ритуал поможет достичь "мира и благополучия".

Почему прибегли к таким методам россияне

Дело в том, что в России участились взрывы, пожары и атаки беспилотников. Российская система противовоздушной обороны, которую представляли как надежную, многоэшелонную – показала себя не лучше. Сбивать неизвестные дроны стало все труднее, а успокаивать российское население надо, вот и предаются отчаяния к подобным шагам.

Посредством религии там пытаются и склонять к войне своих воинов. В августе на выставке Армия-2023 в России презентовали надувной военно-полевой храм, в нем есть: холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенные для водителя и священника.