Здійснити молитовний обліт служителям допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії. Політ тривав близько години.

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За словами одного із священників, про проведення обльоту з командуванням дивізії домовилися у квітні цього року, "на Великдень".

"Це була Водохресна вода. Польотний час – близько години", – розповів отець Михайло Семенов.

Попи не уточнили, чи це була їх ініціатива, чи прохання влади / Фото з російських телеграм-каналів

За словами священника, святу воду завантажили у вертоліт у п'ятилітрових пляшках. Для релігійної процедури було використано спеціальний обприскувач. Зокрема, попи освятили військове містечко.

Ми облітали по колу навколо Козельського району, всі військові точки, місто, хрестоподібно пролетіли над військовим містечком і повернулися на злітну смугу,

– додав священнослужитель.

Попи розприскали над районом майже сто літрів води / Фото з російських телеграм-каналів ​

Російським військовим залишається лише вірити, що це полегшить їх роботу / Фото з російським тг-каналів

Водночас ні священослужителі, ні військові не розповіли, якого результату очікують і яким має бути кінцевий ефект від такого заходу. Ба більше, чомусь не пояснили, як саме цей ритуал допоможе досягнути "миру і добробуту".

Чому вдались до таких методів росіяни

Річ у тому, що в Росії почастішали вибухи, пожежі та атаки безпілотників. Російська система протиповітряної оборони, яку представляли як надійну, багатоешелонну – показала себе ненайкраще. Збивати невідомі дрони стало дедалі важче, а заспокоювати російське населення треба, ось і вдаються відчайдухи до подібних кроків.

За допомогою релігії там намагаються і схиляти до війни своїх вояк. В серпні на виставці "Армія-2023" у Росії презентували надувний військово-польовий храм, у ньому є: холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священника.