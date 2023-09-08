Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Попередньо інформація про це з'явилась у російських ЗМІ.
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Офіційна версія – корупція
Зазначають, що Московський гарнізонний військовий суд затримав на хабарі генерал-майора Костянтина Огієнка. Річ у тім, що він у змові з командиром 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєлацьким організував надходження державного оборонного майна неназваній цивільній організації.
Атаки та падіння безпілотників по Московській області останнім часом почастішали. Аналітики припустили, що зміни командування через справу про хабарництво проти вищого командування одного з найелітніших елементів внутрішньої протиповітряної оборони Росії можуть лише погіршити здатність Москви захищатися від цих атак.
Чергового генерала відправили до СІЗО
Хоча ISW не знайшло доказів, які б свідчили про те, що Огієнка затримали не за звинуваченнями у хабарництві, російські джерела нещодавно також писали, що російські елементи протиповітряної оборони відповідальні за те, що вони не стримали посилення атак безпілотників на Москву, і усунення Огієнка могло бути відповіддю на таке звинувачення.
Тобто, затримати Огієнка могли зовсім не за хабарництво, а за те, що той не зміг "захистити" Москву від атак, відправивши чергового генерала до СІЗО.