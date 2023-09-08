Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Попередньо інформація про це з'явилась у російських ЗМІ.

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Офіційна версія – корупція

Зазначають, що Московський гарнізонний військовий суд затримав на хабарі генерал-майора Костянтина Огієнка. Річ у тім, що він у змові з командиром 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєлацьким організував надходження державного оборонного майна неназваній цивільній організації.

Довідка. 1-а армія протиповітряної і протиракетної оборони спеціального призначення, включно з її 4-ю дивізією протиповітряної оборони, відповідає за протиповітряну оборону Москви і прилеглої області.

Атаки та падіння безпілотників по Московській області останнім часом почастішали. Аналітики припустили, що зміни командування через справу про хабарництво проти вищого командування одного з найелітніших елементів внутрішньої протиповітряної оборони Росії можуть лише погіршити здатність Москви захищатися від цих атак.

Чергового генерала відправили до СІЗО

Хоча ISW не знайшло доказів, які б свідчили про те, що Огієнка затримали не за звинуваченнями у хабарництві, російські джерела нещодавно також писали, що російські елементи протиповітряної оборони відповідальні за те, що вони не стримали посилення атак безпілотників на Москву, і усунення Огієнка могло бути відповіддю на таке звинувачення.

Тобто, затримати Огієнка могли зовсім не за хабарництво, а за те, що той не зміг "захистити" Москву від атак, відправивши чергового генерала до СІЗО.