Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что некоторых мужчин удается обманом отправить на фронт. Оккупанты обещают, что человек останется в тылу, но на самом деле почти сразу его отправляют на передовую.

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Многие желающие в Мариуполе воевать против Украины

Петр Андрющенко рассказал историю 56-летнего мужчины, жившего в поселке близ Мариуполя. Он отправился в Мангуш, чтобы оформить социальные выплаты. Там увидел объявление о службе по контракту и пошел в военкомат. Россияне пообещали ему безумные деньги и сказали, что будет водителем в тылу. Муж согласился.

Он заключил контракт, но его отправили на полигон, а вскоре – под Авдеевку, где поставили в первые ряды на штурм. Отступать оккупанты не давали возможности. Мужчине повезло, потому что оказался в плену украинских защитников.

С момента, когда он увидел объявление до того, когда оказался в плену – прошло чуть больше трех недель. Это ответ на вопрос, есть ли желающие. К сожалению, они есть, но, к счастью, их немного,

– заметил Андрющенко.

Молодое поколение мариупольцев ушло воевать еще раньше, когда активно "раскручивали" ЧВК "Вагнер". Многие уже вернулись в город, но не в свои дома, а на кладбище.

Относительно россиян, которые тренируются на полигонах возле Мариуполя, они рассказывают, что соглашаются идти на фронт, чтобы заработать деньги. Это можно объяснить экономикой России и уровнем жизни в стране. Более того, на пропагандистском телевидении людям рассказывают о "невероятных успехах" россиян, которых на самом деле никак не имеет.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, как проходит призыв в городе: смотрите видео

Что делают россияне с мигрантами

На улицах Мариуполя и в целом по всей территории России ловят мигрантов. Далее из них формируют батальоны, в том числе бросающие на штурмы. Так оккупанты нашли для себя победную формулу, как одновременно набрать людей в армию и избежать социального взрыва от недовольных мобилизацией.

Это велик цинизм, но он существует. Мигрантов хватают в Мариуполе, тянут в военкоматы, а потом они куда-то тихо исчезают. Возможно, их понемногу перебрасывают в Авдеевку,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что служба по контракту все-таки остается в основном добровольным делом, но даже здесь россияне прибегают к уловкам. Поскольку продолжается призыв в российскую армию, почти все мужчины должны прийти к военкоматам. Там им могут легко подсунуть контракт.

Россияне убеждают людей, что по призыву они все равно окажутся на фронте, но их семьи ничего не будут получать, соответственно лучше подписать контракт и быть подготовленным, получение снаряжения и денежные выплаты.

На такую "удочку" люди ведутся, поэтому мы постоянно акцентируем на том, что мужчинам нужно ехать з Мариуполя, потому что рано или поздно они все окажутся на фронте. Россияне не считают их людьми, хотя и раздавали им российские паспорта. Украинцы для них всегда будут людьми низшего сорта,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Что происходит в оккупированном городе