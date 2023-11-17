Про це 24 Каналу розповів Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України. Він закликав пам'ятати про мету боротьби проти агресора та, не піддаючись смутку, працювати на перемогу.

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Україна дивує світ своїми успіхами

На думку Подоляка, сьогодні зі стратегічної точки зору Росія знаходиться в обороні, намагаючись захистити те, що вона вже окупувала забрала. Водночас у ворога немає достатньої кількості ресурсів для того, щоб домінувати над Україною на полі бою.

Росія не просувається вперед і не просунеться. Росія розуміє, що в неї немає ресурсу для захоплення всієї України. (...) Вона нас ненавидить і тому атакує цивільне населення (...), знаходячись в обороні,

– зазначив посадовець.

Натомість Україна поступово витискає зі своєї території окупаційні війська країни, яка ще вчора домінувала в глобальному політичному просторі, й, використовуючи шантаж у своїй зовнішньої політиці, нав'язувала Україні та світу правила, за якими визначалася світова безпека. Сьогодні ж Сили оборони системно знищують репутацію цієї країни.

"Ми повністю знищили домінування Росії в Чорному морі, і вона втекла своїм розхваленим чорноморським флотом на новоросійські бази (через загрозу бути атакованими ЗСУ – 24 Канал). Україна створила альтернативний зерновий коридор й активно його використовує, транспортуючи ним велику кількість зерна. Також ми поступово роззброюємо півострів Крим, відкриваючи там небо, знищуючи російські С-400 "Тріумф" та засоби РЕБ. Це дає нам можливість активно відпрацьовувати по ресурсній базі (агресора – 24 Канал), через яку йде забезпечення всієї окупаційної армії по лінії фронту. Це достатньо вагомо, і це шокувало наших партнерів", – перелічив успіхи України Подоляк.

Михайло Подоляк про успіхи Сил оборони: дивіться відео

Крім того, Україна сьогодні продовжує тиснути на Росію на низці напрямків, попри відсутність авіації та достатньої кількості далекобійних ракет. Для того, щоб якось відволікти Сили оборони від наступальних операцій, Росія намагається контратакувати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, але посадовець називає ці спроби "жестами відчаю".

Він наголосив, що попри непрості для всіх українців часи, не варто забувати, як далеко зайшла Україна у боротьбі з агресором, і що держава готова довести цю справу до правильного фіналу – виходу на кордони 1991 року.

Про що повідомляють Сили оборони