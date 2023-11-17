Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Он призвал помнить о целях борьбы против агрессора и, не подвергаясь печали, работать на победу.

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Украина удивляет мир своими успехами

По мнению Подоляка, сегодня, со стратегической точки зрения, Россия находится в обороне, пытаясь защитить то, что она уже оккупировала забрала. В то же время у врага нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы доминировать над Украиной на поле боя.

Россия не продвигается вперед и не продвинется. Россия понимает, что у нее нет ресурса для захвата всей Украины. (...) Она нас ненавидит и потому атакует гражданское население (...), находясь в обороне,

– отметил чиновник.

Украина же постепенно вытесняет со своей территории оккупационные войска страны, которая еще вчера доминировала в глобальном политическом пространстве, и, используя шантаж в своей внешней политике, навязывала Украине и миру правила, по которым определялась мировая безопасность. Сегодня Силы обороны системно уничтожают репутацию этой страны.

"Мы полностью уничтожили доминирование России в Черном море, и она сбежала своим расхваленным черноморским флотом на новороссийские базы (из-за угрозы стать мишенью для ВСУ – 24 Канал). Украина создала альтернативный зерновой коридор и активно использует его, транспортируя им большое количество зерна. Также мы постепенно разоружаем полуостров Крым, открывая там небо и уничтожая российские С-400 "Триумф" вместе со средствами РЭБ. Это позволяет нам активно отрабатывать по ресурсной базе (агрессора – 24 Канал), через которую идет обеспечение всей оккупационной армии по линии фронта. Это достаточно весомо, и это шокировало наших партнеров", – перечислил успехи Украины Подоляк.

Михаил Подоляк об успехах Сил обороны: смотрите видео

Кроме того, Украина сегодня продолжает давить на Россию на ряде направлений, несмотря на отсутствие авиации и достаточного количества дальнобойных ракет. Для того чтобы отвлечь Силы обороны от наступательных операций, Россия пытается контратаковать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях, но чиновник называет их "жестами отчаяния".

Он подчеркнул, что, несмотря на непростые для всех украинцев времена, не стоит забывать, как далеко зашла Украина в борьбе с агрессором, и что государство готово довести это дело до правильного финала – выхода на границы 1991 года.

О чем сообщают Силы обороны