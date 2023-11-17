Соответствующую информацию военные сообщили утром 17 ноября. Кроме того, спикер сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона также сказала об успехах ВСУ, пишет 24 Канал.

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Что известно о продвижении ВСУ на левом берегу Херсона

В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

– заявила Морская пехота ВСУ.

Военные рассказали, что во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны они закрепились на нескольких плацдармах. Это стало возможным благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев.

Более того, во время боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц разнообразной автомобильной техники,

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,

9 РСЗО,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

"Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 беспилотников оперативно-тактического уровня", – заявили бойцы.

Также морские пехотинцы заверили, что они производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и уничтожают оккупантов.



Потери врагов в результате действий ВСУ на левом берегу Херсонщины

Представитель сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что на левом берегу Херсонской области продолжается преимущественно контрбатарейная борьба. В то же время, военные продвигаются и закрепляют успехи.

То есть продвижение с нашей стороны все же происходит,

– заявила Гуменюк.