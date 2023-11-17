Соответствующую информацию военные сообщили утром 17 ноября. Кроме того, спикер сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона также сказала об успехах ВСУ, пишет 24 Канал.
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Что известно о продвижении ВСУ на левом берегу Херсона
В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.
– заявила Морская пехота ВСУ.
Военные рассказали, что во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны они закрепились на нескольких плацдармах. Это стало возможным благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев.
Более того, во время боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:
- личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,
- 24 танка,
- 89 артиллерийских систем и минометов,
- 135 единиц разнообразной автомобильной техники,
- 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,
- 9 РСЗО,
- 14 плавсредств,
- 15 единиц специальной техники,
- 4 командных пункта,
- 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
"Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 беспилотников оперативно-тактического уровня", – заявили бойцы.
Также морские пехотинцы заверили, что они производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и уничтожают оккупантов.
Потери врагов в результате действий ВСУ на левом берегу Херсонщины
Представитель сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что на левом берегу Херсонской области продолжается преимущественно контрбатарейная борьба. В то же время, военные продвигаются и закрепляют успехи.
То есть продвижение с нашей стороны все же происходит,
– заявила Гуменюк.