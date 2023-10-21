Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW) по состоянию на 21 октября. Отмечают, что геолокационные кадры подтверждают продвижение украинских защитников.

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"Украинские силы продвинулись к северо-восточным Крынкам (27 километров к востоку от города Херсона и 2 километрам от реки Днепр)", – говорится в сообщении.

Масштабное наступление

Российские военные блоггеры писали, что украинские войска закрепляются у Кринок и продолжают сохранять свое присутствие у Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Также утверждали, что ВСУ временно продвинулись дальше в Крынки вплоть до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем "российские авиаудары отбросили украинские силы на северную окраину поселка".

Аналитики проанализировали информацию еще одного российского обозревателя, утверждавшего, что сейчас продолжаются бои у Песчановки (14 километров восточнее Херсона и 4 километра от Днепра). По его словам, на Южной окраине населенного пункта действует украинская диверсионно-разведывательная группа.



Где наступают ВСУ, ситуация на Левом берегу / Инфографика ISW

Предполагали, что на 18 октября российские силы удерживали только позиции на Южной окраине Песчановки. Более того, Генштаб ВСУ в отчете за 19 октября сообщил, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в населенном пункте.

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