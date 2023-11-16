Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. Она отметила, что это делают тогда, когда операция завершена или реализована в том масштабе и объеме, как планировалось. Отметим, что аналитики еще в октябре сообщали, что ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области.

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К сожалению, мы страдаем от того, что создается искусственный ажиотаж информационный и не хотят нас услышать и прислушиваться к тому, что за информационной тишиной стоит сохранение жизни людей,

– подчеркнула Гуменюк.

Она призвала довольствоваться той информацией, которая находится в открытом доступе. А также дождаться того момента, когда объявление информации не будет таким болезненным для войска.

Что происходит на левобережье Херсонщины