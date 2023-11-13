В Центре национального сопротивления отметили, что таким образом оккупанты проводят информационную операцию против Украины. Однако пока ни одного движения в Херсонской области не было зафиксировано.

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Перебросили ли россияне своих военных из Херсонской области

В центре отметили, что российские пропагандисты начали операцию "перемещения военных из Херсонской области", чтобы отвлечь Силы Обороны от действий на фронте.

По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины,

– сказали в ЦНС.

В то же время там отметили, что уход россиян из Херсонской области только дело времени, которое выполнят украинские защитники. Там назвали такие заявления российских пропагандистов "преждевременным релизом".