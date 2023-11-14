Соответствующее заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.

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Ермак подтвердил успехи ВСУ на Херсонщине

Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается,

– заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как добиться победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план.

По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.

Контекст заявления Ермака