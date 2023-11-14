Соответствующее заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.
Смотрите также Зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра: анализ ISW
Ермак подтвердил успехи ВСУ на Херсонщине
Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается,
– заявил Ермак.
Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как добиться победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план.
По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.
Контекст заявления Ермака
- 11 ноября в Украине отмечали годовщину освобождения от российских войск Херсона и правобережной части Херсонской области. В то же время левобережье до сих пор оккупировано россиянами.
- Летом 2023 года Россия взорвала Каховскую ГЭС, чтобы помешать украинскому контрнаступлению в Херсонской области.
- Осенью 2023 года начали появляться сообщения об успехах украинских сил на левом берегу Днепра, однако никакой официальной информации не было.
- В октябре аналитики ISW сообщили, что украинские военные закрепляются на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские силы якобы продвинулись в село Крынки. Известно, что россияне обстреливают Крынки, хотя якобы должны контролировать этот населенный пункт.
- На фоне сообщений о рейдах украинских войск в Херсонской области Владимиру Путину пришлось заменить командующего российскими войсками в Херсонской области Олега Макаревича.
- Его упрекали в том, что его безынициативность сделала возможным неоднократные высадки украинских десантов. Более того, аналитики ISW считают, что решение Путина назначить Михаила Теплинского вместо Макаревича именно вызвали успехи украинских сил.
- Анализ |SW подтвердили в разведке Британии, отметив, что назначение Теплинского вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы на Херсонщине.
- Следует также добавить, что в минобороны России заявили, что якобы перебрасывают своих военных с левобережья Херсонской области, но впоследствии отреклись от своих слов.
- Согласно официальной информации украинской стороны, ни одно движение оккупантов в Херсонской области не было зафиксировано. Соответствующее заявление России в Украине связывают с информационной операцией.