На этом в эфире телемарафона подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты продолжают прикрываться мирным населением, передает 24 Канал.

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"Говорить о результатах можно будет по завершении"

Гуменюк отметила, что оттеснить россиян можно разными способами. Преимущественно наши защитники ведут контрбатарейную борьбу. Необходимо выбивать те позиции, которые наносят поражение по правому берегу, в том числе.

Та работа, которая проводится подразделениями на левом берегу, не подлежит огласке для того, чтобы она была завершена,

– подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Она объяснила, что следует соблюдать информационную тишину, в частности, для сохранения жизни гражданского населения. Ведь враг пытается отомстить и активизирует свои обстрелы на этом участке.

Они (оккупанты – 24 Канал) продолжают прятаться за мирным населением, располагая свои огневые позиции и подразделения в тех местах, где сосредоточено гражданское население. В частности, располагая свои штабы и места базирования в многоэтажных зданиях, где верхние этажи занимает гражданское население,

– отметила Гуменюк.

Добавила, что именно поэтому работа Сил обороны должна быть в закрытом режиме. Говорить о результатах можно будет после ее завершения.

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Необходима информационная тишина, чтобы потом отчитаться о больших успехах