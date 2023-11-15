Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
Кстати говоря В ВСУ объяснили, что могут означать заявления россиян о "перегруппировке" с левого берега
Нужна информационная тишина, чтобы потом отчитаться о больших успехах
Оккупанты понимают, что продвижение украинских защитников на Юге неотвратимо. Так что захватчики пытаются активно обороняться.
Наталья Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности. Захватчики чувствуют себя очень некомфортно. Именно поэтому они пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, а также РСЗО, тактическую авиацию.
Отжимание с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья. Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах,
– подчеркнула представитель Сил обороны Юга.
У Зеленского подтвердили успехи на Херсонщине
- Заметим, 14 ноября во время визита в Вашингтон руководитель ОП заявил, что ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра.
- Также Ермак добавил, что шаг за шагом украинские воины демилитаризуют Крым.
- "Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как достичь победы", – подчеркнул чиновник.