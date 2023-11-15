Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Нужна информационная тишина, чтобы потом отчитаться о больших успехах

Оккупанты понимают, что продвижение украинских защитников на Юге неотвратимо. Так что захватчики пытаются активно обороняться.

Наталья Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности. Захватчики чувствуют себя очень некомфортно. Именно поэтому они пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, а также РСЗО, тактическую авиацию.

Отжимание с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья. Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах,

– подчеркнула представитель Сил обороны Юга.

К слову, оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

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