Это объяснила спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, после неудачного заявления о якобы "уходе" в армии врага началась паника, именно поэтому заявление пришлось "аннулировать".
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Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала,
– объяснила Гуменюк.
Спикер добавила, что россияне получили фактически обратный эффект: в их войске началась паника и раздор, это и заставило их отменить свое заявление.
"На самом деле у них не очень хорошие дела. Поскольку там действительно морально-психологическая ситуация в подразделениях, находящихся на левом берегу, близка к критической. Там процветает дезертирство, споры между подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда Силы обороны давят", – отметила Наталья Гуменюк.
Главное о якобы "отходе"
- 13 ноября российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления Минобороны России распространили информацию о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава контингента в Херсонской области. Мол, их собрались отводить к востоку от Днепра исходя из "оценки сложившейся ситуации".
- Маневры объясняли планами уволить часть сил, которые "задействованы для наступления на других направлениях".
- Впоследствии заявление о "перегруппировке" сил на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".
- Кстати, аналитики Института изучения войны предположили, что таким образом враг пытался заставить Силы обороны недооценить российскую живую силу на левом берегу Херсонской области. Также там предположили, что информация могла просто преждевременно "просочиться" в инфопространство.