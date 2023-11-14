Это объяснила спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, после неудачного заявления о якобы "уходе" в армии врага началась паника, именно поэтому заявление пришлось "аннулировать".

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Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала,

– объяснила Гуменюк.

Спикер добавила, что россияне получили фактически обратный эффект: в их войске началась паника и раздор, это и заставило их отменить свое заявление.

"На самом деле у них не очень хорошие дела. Поскольку там действительно морально-психологическая ситуация в подразделениях, находящихся на левом берегу, близка к критической. Там процветает дезертирство, споры между подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда Силы обороны давят", – отметила Наталья Гуменюк.

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