Про це в етері телемарафону заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. Вона зауважила, що це роблять тоді, коли операцію завершено або реалізовано в тому масштабі та обсязі, як планувалося. Зазначимо, що аналітики ще у жовтні повідомляли, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонщини.

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На жаль, ми потерпаємо від того, що створюється штучний ажіотаж інформаційний і не хочуть нас почути й дослухатися того, що за інформаційною тишею стоїть збереження життя людей,

– наголосила Гуменюк.

Вона закликала задовольнятися тією інформацією, яка нині є у відкритому доступі. А також дочекатися того моменту, коли проголошення інформації не буде таким болючим для війська.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини