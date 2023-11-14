Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що підтримує версію про фальстарт. За його словами, на якомусь рівні країни-агресорки міг статись збій і повідомлення, яке готували на пізніше або як запасний варіант, злили в ЗМІ передчасно.

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"Як мені здається, вони доволі-таки потужно отримали внаслідок нашого наступу й, можливо, вирішили, що треба відійти на кращі позиції, звідки їм краще буде утримувати лінію оборони", – зазначив Мусієнко.

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Водночас ворог хотів подати відхід як незначний у стратегічному сенсі та з можливістю повернутись на втрачені позиції. Крім того, не вщухають російські заяви про важливість захищати Донецьк і перекидання на Авдіївку додаткових підрозділів. Також були думки про "пастку" для ЗСУ.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

"Багато хто вже говорив про те, що начебто український контрнаступ завершився і є ризики переходу в позиційну війну. <...> Але українські сили зруйнували ці прогнози і почали наступальні дії на лівобережжі", – констатував Мусієнко.

Вочевидь наші сили реалізують певний задум, який може полягати у витісненні ворога й здобутті плацдарму. Натепер тривають бойові дії.

Те, що ворог не зміг завадити заходженню наших сил на лівобережжя та утримуванню там певних рубежів, свідчить про його проблеми. Звісно, росіяни намагаються їх розв'язати – перекидають туди якісь підрозділи, укріплюються та навіть замінили командувача "Днєпра".

Однак навряд чи це допоможе ворогу.

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