Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что поддерживает версию о фальстарте. По его словам, на каком-то уровне страны-агрессора мог произойти сбой и сообщение, которое готовили на позже или как запасной вариант, слили в СМИ преждевременно.

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"Как мне кажется, они достаточно мощно получили в результате нашего наступления и, возможно, решили, что надо отойти на лучшие позиции, откуда им лучше будет удерживать линию обороны", – отметил Мусиенко.

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В то же время враг хотел подать отход как незначительный в стратегическом смысле и с возможностью вернуться на утраченные позиции. Кроме того, не утихают российские заявления о важности защищать Донецк и перебрасывании на Авдеевку дополнительных подразделений. Также были мнения о "ловушке" для ВСУ.

Что происходит на левобережье Херсонщины

"Многие уже говорили о том, что якобы украинское контрнаступление завершилось и есть риски перехода в позиционную войну. <...> Но украинские силы разрушили эти прогнозы и начали наступательные действия на левобережье", – констатировал Мусиенко.

Очевидно, наши силы реализуют определенный замысел, который может состоять в вытеснении врага и получении плацдарма. В настоящее время продолжаются боевые действия.

То, что враг не смог помешать вхождению наших сил на левобережье и удержанию там определенных рубежей, свидетельствует о его проблемах. Конечно, россияне пытаются их решить – перебрасывают туда какие-то подразделения, укрепляются и даже заменили командующего "Днепром".

Однако вряд ли это поможет врагу.

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