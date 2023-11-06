Про це заявив представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі "РБК-Україна". Він також розповів, скільки ракет змогла виготовити Росія протягом жовтня 2023 року.

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Скільки ракет у запасі має Росія

За словами Скібіцького, нині у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Радіус їхньої дії близько 350 кілометрів. Серед них (цифри наведені нижче є приблизними, адже ворог офіційно не повідомляє, що має на озброєнні):

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів";

150 ракет Х-22 / Х-32.

Як наголосили у розвідці, таку ж кількість ракет Росія мала і торік. Скібіцький заявив, що це свідчить про те, що ворог зміг налагодити виробництво. Ба більше, окупантам також вдається підтримувати запаси на достатньому рівні. Втім, ворог не може використати усі наявні ракети, адже Росія має мати близько 30% запасу.

Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади,

– заявив Скібіцький.

Представник ГУР підкреслив, що цього року противнику буде важче досягти бажаного результату залишити українців у темряві, адже наша країна також готувалася до можливих ракетних атак.

Лише у жовтні Росія виготовила понад 100 ракет

Скібіцький також повідомив, що протягом жовтня 2023 року окупанти виготовили близько 15 ракет різних типів. Серед них:

20 "Калібрів";

близько 40 ракет типу Х-101;

понад 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К";

4 "Кинджали".

Ворог також працює над модернізацією ракет типу Х-22. За словами Скібіцького, росіяни перероблюють ракети на Х-32. Втім, мовиться про невеликі об'єми виготовлення – близько 9 ракет на місяць. Також противник удосконалює ракети "Онікс", аби частіше застосовувати їх для атак по наземних об'єктах.