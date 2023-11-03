Окупанти продовжують накопичувати озброєння, тож українці повинні бути готові до масованих атак. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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На що спрямовані російські атаки

Росіяни шукають, де базується українська авіація, зокрема Су-24, з яких запускають далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP. Російські загарбники накопичують потенціал для того, щоб завдавати ударів по Україні.

Крім того, останнім часом представники військово-політичного керівництва Росії на чолі з Владіміром Путіним роблять все для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Тоді у ворога з'явиться час вирішити свої військові та політичні проблеми.

Завдяки чому Росія нарощує виробництво ракет: дивіться відео

Як росіяни наростили виробництво ракет

Антиросійські санкції, звісно, впливають на виробництво високоточного та технологічного озброєння. Однак країна-агресор налагоджує різні сірі схеми та контрабандне постачання. Завдяки цьому Росія нарощує виробництво ракет.

Втім, повністю перейти на своє заміщення росіяни не можуть. У збитих російських безпілотниках часто знаходять елементи іноземних компаній,

– мовив Романенко.

Низка країн проводить відповідні заходи для того, щоб зменшити контрабандне постачання. На жаль, у Росію досі надходять елементи, з яких окупанти збирають дрони. Зокрема, мова йде про сучасну електроніку, чипи, оптику та мікросхеми. Ці проблеми мають суттєвий вплив на обсяги та темпи виробництва.

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