До 3 листопада окупанти зазвичай здійснювали точкові атаки дронами та ракетами, однак під час нічної атаки кількість "Шахедів" сягла майже сорока десятків. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк пояснила, чи буде ворог й надалі пускати в дію більше озброєння у повітряних атаках, передає 24 Канал.

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Чим ближче морози, тим масованішими будуть атаки

За словами Гуменюк, не можна виключати ймовірність того, що зі зміною погодних умов, настанням холодів ворог вдаватиметься до більш масованих атак.

Попередні ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО,

– наголосила керівниця пресцентру.

Крім того, Гуменюк вказала, що ввечері 2 листопада перед нічним ударом безпілотниками окупанти застосували по Одещині надзвукові протикорабельні "Онікси", які були випущені з тимчасово окупованого Криму. Вони були скеровані на прибережну зону. Але на підльоті до узбережжя втратили свою бойову спроможність. Потім уночі Одеська область була одним із регіонів, який опинився під ударом "Шахедів".

Скільки безпілотників вдалося збити і які області атакував ворог: нічна атака 3 листопада