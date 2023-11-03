Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях. Вже вночі проти 3 листопада небезпеку через атаку дронами оголошували в більшості областей України. Детальніше про нічну атаку ворога читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки дронів збили наші військові

Повітряні сили ЗСУ розповіли вранці 3 листопада, що окупанти запускали 40 дронів-камікадзе типу "Шахед" з Курської області та з району ворожого Приморсько-Ахтарська.

Окупанти атакували "Шахедами" хвилями, їх спрямовували в різних напрямках малими групами. У більшості регіонів була повітряна тривога, працювала ППО.

Наші військові відбивали атаку з винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету,

– заявили військові.

Вони уточнили, що збили керовану авіаційну ракету Х-59, яку Росія запустила з повітряного простору окупованої Херсонської області.

Росія атакувала Харків та Кропивницький

Вибухи в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали ще ввечері 2 листопада. Вранці глава Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що над регіоном збили дрони, над Кропивницьким районом – ракету. Посадовець запевнив, що люди не постраждали, немає руйнувань цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав шкоди у Харківській області, тільки по Харкову випустивши щонайменше 10 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог атакував обласний центр орієнтовно о 00:45 3 листопада. За попередніми даними, окупанти застосували 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". За словами посадовця, ворог:

пошкодив 2 гаражі, 4 легкових автомобілі, господарчу споруду, будівлю СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок;

частково зруйнували заклад освіти.

Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав,

– пояснив очільник ОВА.

У поліції Харківської області розповіли, що щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі міста. У Харкові спалахнуло 5 пожеж.

Наслідки російської атаки по Харкову: фото поліції та Суспільного

Важливо. У Криворізькому районі Дніпропетровської області наші військові збили ворожий безпілотник. Ймовірно, "Шахед".

На Одещині прилетіло по об'єкту інфраструктури

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області. Зокрема, влучили по технічній території об'єкта. На щастя, люди не постраждали, руйнування не критичні.

За словами Гуменюк, в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили 11 дронів:

по три – на Миколаївщині та Кіровоградщині;

два – на Одещині;

по одному – на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині.

Які наслідки атаки на Заході України

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у Львівській області зафіксували 16 дронів-камікадзе типу "Шахед". В регіоні працювала протиповітряна оборона.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що наші військові ліквідували 11 ворожих дронів. На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Люди не постраждали.

У Хмельницькій ОВА зазначили, що вони не мають інформації про влучання чи постраждалих.

На Івано-Франківщині окупанти атакували військовий об'єкт. Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про пожежу, яку локалізували. Очільник Міністерства внутрішніх справ уточнив, що орієнтовно о 6 ранку 3 листопада в Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Через це рятувальникам довелось ліквідовувати пожежу в гуртожитку.