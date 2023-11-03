Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові було спокійно. До речі, у небі над Україною наші військові збили 24 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

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Що відомо про загрозу для Львівщини

За інформацією військових цієї ночі (проти 3 листопада – 24 Канал) нашому регіону загрожували 16 "Шахедів". Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область,

– запевнив Андрій Садовий.

Він подякував українським військовим за захист.

В області є 5 влучань в об'єкти критичної інфраструктури

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що зі 16 запущених ворогом дронів вдалось ліквідувати 11. Зокрема, їх знищили наші військові з Повітряного командування "Захід".

На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували,

– запевнив посадовець.

Він зазначив, що наші військові дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у декілька хвиль та часто змінювали напрямок руху.

Нічна атака дронами-камікадзе: коротко