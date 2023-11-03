Внаслідок російського удару по Харкову дронами-камікадзе зайнялася СТО. Палали гаражі та авто.

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Про постраждалих не повідомляли

Часткових руйнувань зазнала будівля поряд із СТО. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Триває розбір завалів.

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Було також влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Про загиблих та постраждалих не повідомляли. У трьох людей діагностували гостру реакцію на стрес.