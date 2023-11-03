Зрештою стало відомо, що гучні звуки пов'язані з роботою наших захисників неба по ворожих безпілотниках. Про наслідки знищення ворожих повітряних об'єктів поки не повідомляли.

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Що відомо про вибухи у Львівській області

Повітряні сили оголосили тривогу у Львівській області близько 1 години ночі. Зокрема, сирени лунали через рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у регіон з Тернопільської області.

Згодом стало відомо, що ворожі літальні апарати рухаються у бік населених пунктів Стрий і Моршин. Повітряні сили закликали людей перебувати в укриттях до відбою.

Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні знищують російські "Шахеди".

У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав він.

Наразі достеменно невідомо, скільки саме російських безпілотників збили українські сили протиповітряної оборони над Львівською областю.

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