Зрештою стало відомо, що ворог влучив по цивільних об'єктах в українському місті. Наразі на місце події вирушили оперативні служби.

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У Харкові влучання по цивільних об'єктах

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 22:37 2 листопада. Тоді Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку області. Зрештою у самому Харкові кілька разів лунали вибухи.

Моніторингові телеграм-канали казали про роботу української протиповітряної оборони по ворожих об'єктах. Водночас згодом міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив про те, що ворог вдарив по місту.

Є прильоти в одному з районів міста по цивільних об'єктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники,

– написав він.

Водночас він наголосив, що інформація про постраждалих ще уточнюється.

Про атаку по місту також висловився й очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що, окрім влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові, зафіксували також і попадання по населеному пункту Харківського району. Там виникла пожежа.

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