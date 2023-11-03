Наконец стало известно, что враг попал по гражданским объектам в украинском городе. На место происшествия отправились оперативные службы.

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В Харькове попадание по гражданским объектам

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена еще в 22:37 2 ноября. Тогда воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении области. В конце концов, в самом Харькове несколько раз раздавались взрывы.

Мониторинговые телеграм-каналы говорили о работе украинской противовоздушной обороны по враждебным объектам. В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по городу.

Имеются прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели,

– написал он.

В то же время он подчеркнул, что информация о пострадавших еще уточняется.

Об атаке по городу также высказался и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что, кроме попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове, зафиксировали также и попадание по населенному пункту Харьковского района. Там возник пожар.

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