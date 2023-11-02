О том, что ракета летит в направлении Кропивницкого, стало известно в 23:11. Об этом написали в мониторинговых каналах. И уже через минуты стало известно, что в городе раздался взрыв.

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Что известно о взрывах

Первоначально мониторинговые каналы писали, что ракета летит на Кривой Рог с южного направления. Вскоре отметили, что она пролетает в направлении Кировоградской области. А через несколько минут предупредили жителей Кропивницкого о опасности. Собственно сообщение о взрыве поступило в 23:16.

По данным одного из мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать ракетой воздушного базирования Х-59. Уже в 23:17 отмечали, что отбой по ракетной угрозе. В то же время, остается угроза удара дронами-камикадзе.

Друзья! Не оставляйте укрытий, воздушная тревога продолжается, опасность остается!

– призвал глава ОВА Андрей Райкович.

Обратим внимание! По состоянию на 23:30 воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины. Связано это с запуском дронов-камикадзе "Шахед". Об угрозе предупредили жителей Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областей. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Вечером россияне атаковали Одесщину

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Одесской области объявляли также в 18:42. Спустя две минуты СМИ уже начали писать, что в области раздались взрывы.

Белгород-Днестровский район, пожалуйста, пройдите в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!

– подчеркнул тогда глава ОВА Олег Кипер.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 19:02. А уже в 20:06 в Силах обороны Юга подтвердили, что оккупанты били по области двумя ракетами "Оникс", запущенными с полуострова Крым.