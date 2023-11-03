В конце концов, стало известно, что громкие звуки связаны с работой наших защитников неба по вражеским беспилотникам. О последствиях уничтожения вражеских воздушных объектов пока не сообщалось.

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Что известно о взрывах во Львовской области

Воздушные силы объявили тревогу во Львовской области около 1 часа ночи. В частности, сирены звучали из-за движения российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в регион Тернопольской области.

Впоследствии стало известно, что вражеские летательные аппараты двигаются в сторону населенных пунктов Стрый и Моршин. Воздушные силы призывали людей находиться в укрытиях отбоя.

Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе уничтожают российские "Шахеды".

Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал он.

В настоящее время неизвестно, сколько именно российских беспилотников сбили украинские силы противовоздушной обороны над Львовской областью.

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