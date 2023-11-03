В результате российского удара по Харькову дронами-камикадзе занялась СТО. Пылали гаражи и авто.

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О пострадавших не сообщали

Частичное разрушение испытало здание рядом с СТО. Она была не жилой, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Продолжается разбор завалов.

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Было также попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания.

На местах работают все экстренные службы.

О погибших и пострадавших не сообщалось. У трех человек диагностировали острую реакцию на стресс.

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