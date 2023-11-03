В результате российского удара по Харькову дронами-камикадзе занялась СТО. Пылали гаражи и авто.
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О пострадавших не сообщали
Частичное разрушение испытало здание рядом с СТО. Она была не жилой, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Продолжается разбор завалов.
Последствия российской атаки по Харькову: фото полиции и Общественного
Было также попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания.
На местах работают все экстренные службы.
О погибших и пострадавших не сообщалось. У трех человек диагностировали острую реакцию на стресс.
Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео
Взрывы также прозвучали во Львовской области
- Во время очередной российской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" о громких звуках взрывов сообщили во Львовской области. Воздушные силы объявили тревогу во Львовской области около 1 часа ночи.
- Впоследствии стало известно, что вражеские летательные аппараты двигаются в сторону населенных пунктов Стрый и Моршин. Людей призывали находиться в укрытиях отбоя.
- Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе уничтожают российские "Шахеды".