В результате российского удара по Харькову дронами-камикадзе занялась СТО. Пылали гаражи и авто.

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О пострадавших не сообщали

Частичное разрушение испытало здание рядом с СТО. Она была не жилой, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Продолжается разбор завалов.

Последствия российской атаки по Харькову: фото полиции и Общественного

Было также попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания.

На местах работают все экстренные службы.

О погибших и пострадавших не сообщалось. У трех человек диагностировали острую реакцию на стресс.

Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео

Взрывы также прозвучали во Львовской области

  • Во время очередной российской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" о громких звуках взрывов сообщили во Львовской области. Воздушные силы объявили тревогу во Львовской области около 1 часа ночи.
  • Впоследствии стало известно, что вражеские летательные аппараты двигаются в сторону населенных пунктов Стрый и Моршин. Людей призывали находиться в укрытиях отбоя.
  • Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе уничтожают российские "Шахеды".