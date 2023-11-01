Про бої біля Авдіївки та інші події на фронті у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Наслідки нічної атаки

В ніч на 1 листопада росіяни запустили порівняно велику кількість дронів типу "Шахед" по Україні. Також була збита ракета Х-59. З 20 дронів сили протиповітряної оборони ліквідували 18.

За словами Світана, противник цілив по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, там зафіксовані влучання. З минулого року росіяни обстрілюють завод, який уже давно перебуває в неактивному стані.

Повне фронтове зведення від Світана: дивитися відео

"Бавовна" в Росії

Натомість у ворога також було неспокійно. Повідомляється про вибухи на заводі "Урал" в місті Перм. Саме на ньому виробляють левову частину російського пороху.

Полковник запасу пояснив, що росіянам зараз катастрофічно не вистачає пороху, його купують в Китаї. Цікаво, що росіяни на фронті отримують китайські боєприпаси, але, як повідомляють окупанти, вони не вміють ними користуватися, бо не мають відповідних інструкцій.

За минулу добу "бавовна" також завітала до Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Відпрацьовано по установках С-300.

Про пожежу повідомляли і неподалік Джанкоя, на аеродромі, де розташовані російські системи ППО. Імовірно, туди перекинули літаки з аеродрому в Бердянську. Джанкой розташований в північній частині Криму, і хоча час підльоту для повітряних суден збільшився на 30 хвилин, росіяни все ж можуть виходити на пускові рубежі й атакувати Південь України.

Втрати росіян біля Авдіївки

Біля Авдіївки росіяни продовжують зазнавати шалених втрат – сотні БМП, танків і тисячі загиблих. За останній рік це найбільш негативний показник російської армії. Ворогу зараз доводиться підтягувати в Донецьк великі запаси боєприпасів та пального, а це не проходить безслідно. ЗСУ за сприяння партизанів вдало відпрацьовують по ворожих об'єктах.

Одночасно в одному місці збирається багато техніки та боєприпасів – це чудово для роботи нашої артилерії та ракет. Такого типу дії ми будемо бачити перед підготовкою до третьої атаки по Авдіївці. Я гадаю, що ця третя хвиля буде ще більш розгромно для росіян, вони відповзуть від Авдіївки. Зализувати вже буде нічого – це буде одна величезна рана,

– зауважив Світан.