О боях у Авдеевки и других событиях на фронте в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Последствия ночной атаки

В ночь на 1 ноября россияне запустили сравнительно большое количество дронов типа "Шахед" по Украине Также была сбита ракета Х-59. Из 20 дронов силы противовоздушной обороны ликвидировали 18.

По словам Свитана, противник целил по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, там зафиксированы попадания. С прошлого года россияне обстреливают завод, который уже давно находится в неактивном состоянии.

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"Хлопок" в России

Зато у врага тоже было неспокойно. Сообщается о взрывы на заводе "Урал" в городе Пермь. Именно на нем производят львиную часть русского порога.

Полковник запаса объяснил, что россиянам сейчас катастрофически не хватает пороха, его покупают в Китае. Интересно, что россияне на фронте получают китайские боеприпасы, но, как сообщают оккупанты, они не умеют ими пользоваться, потому что не имеют соответствующих инструкций.

За минувшие сутки "хлопок" также посетил Евпаторию во временно оккупированном Крыму. Отработано по установкам С-300.

О пожаре сообщали и неподалеку от Джанкоя, на аэродроме, где расположены российские системы ПВО. Вероятно, туда перебросили самолеты с аэродрома в Бердянске. Джанкой расположен в северной части Крыма, и хотя подлетное время для воздушных судов увеличилось на 30 минут, россияне могут выходить на пусковые рубежи и атаковать Юг Украины.

Потери россиян у Авдеевки

Возле Авдеевки россияне продолжают нести безумные потери – сотни БМП, танков и тысячи погибших. За последний год это самый отрицательный показатель русской армии. Врагу сейчас приходится подтягивать в Донецк большие запасы боеприпасов и горючего, что не проходит бесследно. ВСУ при содействии партизан удачно отрабатывают по враждебным объектам.

Одновременно в одном месте собирается много техники и боеприпасов – это отлично для работы нашей артиллерии и ракет. Такого типа действия мы будем видеть перед подготовкой к третьей атаке по Авдеевке. Я думаю, что эта третья волна будет еще более разгромной для россиян, они отползут от Авдеевки. Зализывать уже будет нечего – это будет одна огромная рана,

– заметил Свитан.