Тревога продолжалась более 6 часов

О первой группе вражеских БПЛА сообщили еще в 21.42 31 октября Воздушные силы ВСУ. Уже в 23:37 стало известно о новой группе дронов. Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Хмельницкой и Полтавской областях. Все, что известно об атаке по состоянию на утро 1 ноября – собрал 24 Канал.

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Около полуночи Воздушные силы заявили, что группа ударных БПЛА находится в Хмельницкой области. Некоторые двигались в сторону Староконстантинова. Также несколько групп пролетали в Кировоградскую область в направлении Умани.

Кроме того, группы дронов двигались в Полтавской области в направлении Кременчуга.

Уже в 00.09 об угрозе БПЛА предупредили жителей Тернопольской области, а в 02.59 тревогу объявили во Львовской области.

Об отбое воздушной тревоги в связи с налетом дронов-камикадзе Shahed объявили только в 04:40.

БПЛА долетели до западных областей

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уже к утру 1 ноября рассказал, что враг атаковал группами дронов. В частности, БПЛА долетали в западные области.

"Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, атаковали дроны группами, а затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", – сказал Юрий Игнат.

Сколько целей сбила украинская ПВО

Утром командование Воздушных Сил сообщило, что враг пытался нанести удар по объектам критически важной инфраструктуры и военным объектам Украины. Всего россияне запустили 20 "Шахедов" и ракету Х-59.

Уточняют, что ракету Х-59 и часть "Шахедов" запустили из Курской области. Остальные вражеские БПЛА атаковали с юго-восточного направления — район города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

В общем было сбито 18 из 20 дронов "Шахедов" ", уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.



Как отработала ПВО в ночь на 1 ноября / Инфографика Воздушных Сил

Не обошлось без попаданий

Несмотря на хорошую работу Сил противовоздушной обороны, по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге есть попадания. Полтавскую область россияне неоднократно за ночь атаковали беспилотниками.

На территории завода вспыхнул уже ликвидированный пожар. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Важно ! Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим украинским предприятием по производству нефтепродуктов. К сожалению, враг не впервые с 24 февраля 2022 атакует его.



Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге / Фото ОВА

В Кировоградской области обломки повредили железнодорожную контактную сеть

Во время ночной атаки россиян в Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть, сообщил глава Кировоградской ОВ Андрея Райковича.

"Кировоградщина пережила самую длительную тревогу за всю великую войну. Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть", - написал Райкович.

В Хмельницкой области без попаданий

Хмельницкой области во время атаки российских войск ночью работала ПВО, пострадавших и разрушений нет, об этом на утро среды сообщили в Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью, во время воздушных тревог, работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Важно ! После беспокойной ночи враг продолжил террор и утром 1 ноября. По состоянию на 10.15 в Южных областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.