Людей просят не пренебрегать своей безопасностью и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Где объявлена тревога

По состоянию на 20:30 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Сумская;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская.

Что известно об угрозе

Телеграмм-каналы сообщили, что в Сумской области пролетел "Шахед". Кроме того, их звук слышали и в Днепропетровской области. По состоянию на 20:30 сообщили, что "Шахеды" двигаются в сторону Кропивницкого.

Тем временем Воздушные силы заявили о ракетной опасности.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения,

– говорится в сообщении.

Украинцам напоминают, что доверять стоит только информации из официальных источников. Враг атакует Украину не только оружием, но и фейками.

Детали о ночной атаке

В ночь на 31 октября Россия уже атаковала Украину "Шахедами". В Воздушных силах ВСУ рассказали о результате работы.

"Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника", – говорится в сообщении.

Дроны оккупанты направляли на Староконстантинов. Там расположен военный аэродром, который российские оккупанты постоянно пытаются поразить. К счастью, врагу не удается реализовать свои цели.

Кроме того, было неспокойно в Николаевской области. Там оккупанты атаковали Х-59.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все свои террористические преступные действия.