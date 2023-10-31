В ночь на 31 октября вражеская армия атаковала мирные украинские города ударными БПЛА типа "Шахед" и управляемой авиационной ракетой класса Х-59. Как констатировали в Генеральном штабе, противник игнорирует законы и обычаи войны.
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Сколько целей выпустил враг
Собственно, захватчики выпустили 2 беспилотных летательных аппарата и 1 ракету по регионам нашего государства. Важно, что Силы противовоздушной обороны успешно отработали по всем целям россиян.
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника,
– говорится в сообщении.
Отметим, что ракеты типа Х-59 относятся к классу "воздух – земля" и могут поражать цели в радиусе 280 километров. Изготовляют это опасное оружие, в частности, на авиационном заводе в Смоленске.
А вот дроны-камикадзе типа "Шахед" Россия в прошлом году начала поставлять из Ирана. Были сообщения о том, что оккупанты наладили производство этих беспилотников на территории своего государства и интенсивно его развивает.
В Воздушных силах это подтверждали, однако вместе с тем отмечали, что оккупантам не так просто наращивать производство оружия из-за санкций. Собственно, для сбора ракет и дронов нужны комплектующие из стран Запада.
Больше о ночной атаке
- Взрывы раздавались на территории Хмельницкой области. Оккупанты направляли дроны в сторону Староконстантинова, где расположен военный аэродром. База с самого начала вторжения эта база не дает покоя захватчикам.
- Кроме того, было неспокойно в Николаевской области. Местные слышали взрывы, которые были следствием атаки вражеской ракеты Х-59.
- Около полуночи взрывы раздавались в Миргородском районе Полтавской области. Утром глава ОВА Филипп Пронин констатировал, что были уничтожены все цели. Пострадавших нет, а также не зафиксированы разрушения.