В ночь на 31 октября вражеская армия атаковала мирные украинские города ударными БПЛА типа "Шахед" и управляемой авиационной ракетой класса Х-59. Как констатировали в Генеральном штабе, противник игнорирует законы и обычаи войны.

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Сколько целей выпустил враг

Собственно, захватчики выпустили 2 беспилотных летательных аппарата и 1 ракету по регионам нашего государства. Важно, что Силы противовоздушной обороны успешно отработали по всем целям россиян.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ракеты типа Х-59 относятся к классу "воздух – земля" и могут поражать цели в радиусе 280 километров. Изготовляют это опасное оружие, в частности, на авиационном заводе в Смоленске.

А вот дроны-камикадзе типа "Шахед" Россия в прошлом году начала поставлять из Ирана. Были сообщения о том, что оккупанты наладили производство этих беспилотников на территории своего государства и интенсивно его развивает.

В Воздушных силах это подтверждали, однако вместе с тем отмечали, что оккупантам не так просто наращивать производство оружия из-за санкций. Собственно, для сбора ракет и дронов нужны комплектующие из стран Запада.

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