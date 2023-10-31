В ночь на 31 октября россияне атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Эффективная работа: в Воздушных силах показали, как сбивают вражеские Х-59

После полуночи оккупанты активизировались

В Миргороде раздались взрывы

Главное о Х-59

Это ракета, которая может запускаться из самолетов Су-34 и Су-35. Имелись даже единичные эпизоды, когда для ударов Х-59 по Украине россияне использовали свои Су-57. По словам экспертов, сбивать такие ракеты еще проблематичнее, чем те же Х-101 или "Калибры" из-за малых габаритов Х-59. Заявленная дальность полета этой ракеты – до 285 км.

Активность российского флота

Согласно данным мониторинговых каналов, враг держит наготове по меньшей мере один снаряженный ракетоноситель с возможностью несения до 4 ракет "Калибр".