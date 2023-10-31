В ночь на 31 октября россияне атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Эффективная работа: в Воздушных силах показали, как сбивают вражеские Х-59

После полуночи оккупанты активизировались

04:15 Отбой воздушной тревоги по областям.



Мэр Хмельницкого: "Спасибо силам ПВО за качественную и результативную работу".



"Еще раз благодарим сил ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждения объектов инфраструктуры нет", – первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

04:13 В Хмельницкой областе слышны звуки взрывов, работает ПВО, – сообщили в ОВА.

03:58 Ударные БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов, – Воздушные силы.

03:31 Тревога в Хмельницкой области. В южных областях тем временем отбой.

03:30 Тревога в Житомирской области.

03:25 БпЛА двигаются через Винницкую область курсом на Запад. Угроза для Винницкой и Хмельницкой областей – Воздушные силы.

Так по состоянию на 03:18 ночи виглядит карта воздушных тревог:





Карта воздушных тревог / Скриншот

03:15 Тревога в Николаевской и Херсонской областях.

02:50 Воздушная тревога в Донецкой и Харьковской областях.

02:44 В Кировоградской области объявили отбой.

02:22 Мониторинговые каналы утверждают, что беспилотники уже на границе Винницкой и Черкасской областей и двигаются курсом на Запад.

02:20 Воздушная тревога была объявлена ​​в Винницкой области.

02:18 Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.

01:54 В Воздушных силах сообщили, что на границе Николаевской и Кировоградской области в северо-западном направлении двигается "Шахед". Тем временем в Донецкой области объявили отбой.

01:47 Воздушная тревога была объявлена ​​в Кировоградской и Донецкой областях.

01:20 Воздушные силы сообщили, что в Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА.

01:15 В регионах объявили об отбое угрозы.

00:43 Мониторинговые каналы сообщили, что есть угроза баллистики в областях, где объявлена ​​тревога. А в Херсонской области угроза ударных БПЛА. Впоследствии в воздушных силах подтвердили эту информацию.

00:42 Воздушная тревога объявлена ​​в Николаевской области.

00:35 Тревогу объявили в Херсонской области.

00:27 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Днепропетровской и Запорожской областях.

В Миргороде раздались взрывы

00:08 В регионах раздались отбои воздушной тревоги.

00:05 Согласно данным мониторинговых каналов, предварительно врагами была применена Х-59 по тактической авиации.

00:02 Местные СМИ сообщили, что в Миргороде прогремели взрывы.

00:00 Несмотря на то, что ранее уже было сообщение о воздушной тревоге, защитники еще раз настоятельно призывали жителей Миргорода пройти в укрытие.

23:57 Появилось официальное сообщение Воздушных сил о том, что несколько ракет в Сумской области двигаются в юго-западном направлении.

23:55 В Воздушных силах сообщили, что в Сумской области в сторону Миргорода летит вражеская ракета.

23:41 В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявили Воздушную тревогу. Воздушные силы рассказали, что она связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Главное о Х-59 Это ракета, которая может запускаться из самолетов Су-34 и Су-35. Имелись даже единичные эпизоды, когда для ударов Х-59 по Украине россияне использовали свои Су-57. По словам экспертов, сбивать такие ракеты еще проблематичнее, чем те же Х-101 или "Калибры" из-за малых габаритов Х-59. Заявленная дальность полета этой ракеты – до 285 км.

Активность российского флота

Согласно данным мониторинговых каналов, враг держит наготове по меньшей мере один снаряженный ракетоноситель с возможностью несения до 4 ракет "Калибр".