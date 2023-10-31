У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Україну. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

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Після опівночі окупанти активізувалися

01:20 Повітряні сили повідомили, що в Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.

01:15 В регіонах оголосили про відбій загрози.

00:43 Моніторингові канали повідомили, що є загроза балістики в областях, де оголошена тривога. А у Херсонській області загроза ударних БпЛА. Згодом у Повітряних силах підтвердили цю інформацію.

00:42 Повітряна тривога оголошена у Миколаївській області.

00:35 Тривогу оголосили у Херсонській області.

00:27 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Миргороді пролунали вибухи

00:08 У регіонах пролунали відбої повітряної тривоги.

00:05 Згідно з даними моніторингових каналів, попередньо ворогами було застосовано Х-59 з тактичної авіації.

00:02 Місцеві ЗМІ повідомили, що в Миргороді пролунали вибухи.

00:00 Попри те, що раніше вже було повідомлення про повітряну тривогу, захисники ще раз настійно закликали жителів Миргорода пройти в укриття.

23:57 З'явилося офіційне повідомлення Повітряних сил про те, що декілька ракет в Сумській області рухаються в південно-західному напрямку.

23:55 У Повітряних силах повідомили, що в Сумській області у бік Миргорода летить ворожа ракета.

23:41 У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили розповіли, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Головне про Х-59 Це ракета, яка може запускатися з літаків Су-34 та Су-35. Були навіть одиничні епізоди, коли для ударів Х-59 по Україні росіяни використовували свої Су-57. За словами експертів, збивати такі ракети ще проблематичніше, ніж ті самі Х-101 чи "Калібри" через малі габарити Х-59. Заявлена дальність польоту цієї ракети – до 285 кілометрів.

Активність російського флоту

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог тримає напоготові щонайменше один споряджений ракетоносій із можливістю несення до 4 ракет "Калібр".