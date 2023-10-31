У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Україну. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

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Після опівночі окупанти активізувалися

У Миргороді пролунали вибухи

Головне про Х-59

Це ракета, яка може запускатися з літаків Су-34 та Су-35. Були навіть одиничні епізоди, коли для ударів Х-59 по Україні росіяни використовували свої Су-57. За словами експертів, збивати такі ракети ще проблематичніше, ніж ті самі Х-101 чи "Калібри" через малі габарити Х-59. Заявлена дальність польоту цієї ракети – до 285 кілометрів.

Активність російського флоту

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог тримає напоготові щонайменше один споряджений ракетоносій із можливістю несення до 4 ракет "Калібр".