В конце концов, в сети появились кадры, как наши военные сбивают российские управляемые авиационные ракеты. На них видно, как эффективно работают наши защитники.

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Как Воздушные Силы уничтожили ракеты Х-59

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук, что на кадрах показана боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток". В частности, именно они сбили управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запускали оккупанты ночью 30 октября.

На видео можно увидеть, как наши военные пускают ракеты из противовоздушных средств. В конце концов раздается взрыв, это означает, что воздушная цель врага сбита.

Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты Х-59: смотрите видео

Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью, – сказал Олещук.

Напоследок командующий Воздушными силами подчеркнул, что вместе украинцы обязательно победят врага в войне против нашего государства.

Что известно об атаке ночью 30 октября