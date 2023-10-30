В понедельник, 30 октября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался в эфире национального телемарафона относительно того, какова ситуация в России по состоянию на данный момент с воздушным оружием. Об этом сообщает 24 Канал.

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Россия и производство оружия

По словам спикера, только статистика может помочь понять, нарастила ли Россия производство дронов и ракет или нет. Кроме того, нужно учитывать, что захватчики атакуют города нашего государства не только своим оружием, но и иранским.

Мы видели серьезное количество дронов в сентябре. Но мы не скажем, что это Россия производила в таких масштабах. Все же это "иранские друзья" помогали им нарастить количество этих беспилотников (типа "Шахед" – 24 Канал),

– констатировал Игнат.

В то же время представитель заявил, что, не исключено, – Россия действительно может "что-то там накапливать". Однако важно понимать: потенциал, который был у оккупантов до полномасштабного вторжения, наращивался долгими годами и небольшим количеством предприятий.

"Сейчас они хотят расширить (производство дронов и ракет – 24 Канал), но без уникальных комплектующих от мира им вряд ли это удастся", – подчеркнул Юрий Игнат.

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Обратите внимание! Как отметил спикер, типичные сейчас такие атаки: около десятка дронов и несколько управляемых авиационных ракет. Скажем, в ночь на 30 октября враг выпустил 2 ракеты Х-59 и 12 "Шахедов", а за день до этого – 1 ракету Х-59 и 5 беспилотников.

Несмотря на это, вражеская пропаганда, по словам представителя Воздушных сил, будет дальше рассказывать, что якобы Кремль имеет бесконечный запас воздушного оружия, а российские ракеты "мощнейшие" и якобы не имеют аналогов.

Нужно это захватчикам для того, чтобы попытаться закрепить у Украины и других государств мира мнение, что "Россия – мощное государство, с которым в любом случае придется договариваться". Очевидно, это не так: Москве вряд ли удастся добиться желаемого.

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Ракетные заводы врага