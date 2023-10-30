У понеділок, 30 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився в ефірі національного телемарафону стосовно того, яка ситуація у Росії станом на нині з повітряною зброєю. Про це інформує 24 Канал.
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Росія і виробництво зброї
За словами спікера, лише статистика може допомогти зрозуміти, чи наростила Росія виробництво дронів та ракет, чи – ні. Окрім того, потрібно зважати, що загарбники атакують міста нашої держави не лише своєю зброєю, а й іранською.
Ми бачили серйозну кількість дронів у вересні. Але ми не скажемо, що це Росія виготовляла в таких масштабах. Усе ж таки це "іранські друзі" допомагали їм наростити кількість цих безпілотників (типу "Шахед" – 24 Канал),
– констатував Ігнат.
Водночас речник заявив, що, імовірно, – Росія справді може "щось там накопичувати". Однак важливо розуміти: потенціал, який був в окупантів до повномасштабного вторгнення, нарощувався довгими роками та невеликою кількістю підприємств.
"Зараз вони хочуть розширити (виробництво дронів та ракет – 24 Канал), але без унікальних комплектуючих від світу їм навряд це вдасться", – наголосив Юрій Ігнат.
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Попри це, ворожа пропаганда, за словами представника Повітряних сил, далі буде розповідати, що нібито Кремль має нескінченний запас повітряної зброї, а російські ракети "найпотужніші" та нібито не мають аналогів.
Потрібно це загарбникам для того, аби спробувати закріпити в України та інших держав світу думку, що "Росія могутня держава, з якою у будь-якому разі доведеться домовлятися". Вочевидь, це не так: Москві навряд вдасться досягти бажаного.
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Ракетні заводи ворога
- Цими днями українські партизани з руху "Атеш" оприлюднили координати підприємства в Челябінську, що виробляє ракети. За їхніми словами, там зараз будують нові цехи, набирають персонал для того, аби армія окупантів мала більше зброї.
- Окрім того, журналісти-розслідувачі зі "Схем" розповіли про Казанський авіаційний завод, Уральський завод цивільної авіації, Дубнянський машинобудівний завод та "Кронштадт". Це підприємства, що виготовляють зброю для загарбників на фронті.