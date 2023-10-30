У понеділок, 30 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився в ефірі національного телемарафону стосовно того, яка ситуація у Росії станом на нині з повітряною зброєю. Про це інформує 24 Канал.

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Росія і виробництво зброї

За словами спікера, лише статистика може допомогти зрозуміти, чи наростила Росія виробництво дронів та ракет, чи – ні. Окрім того, потрібно зважати, що загарбники атакують міста нашої держави не лише своєю зброєю, а й іранською.

Ми бачили серйозну кількість дронів у вересні. Але ми не скажемо, що це Росія виготовляла в таких масштабах. Усе ж таки це "іранські друзі" допомагали їм наростити кількість цих безпілотників (типу "Шахед" – 24 Канал),

– констатував Ігнат.

Водночас речник заявив, що, імовірно, – Росія справді може "щось там накопичувати". Однак важливо розуміти: потенціал, який був в окупантів до повномасштабного вторгнення, нарощувався довгими роками та невеликою кількістю підприємств.

"Зараз вони хочуть розширити (виробництво дронів та ракет – 24 Канал), але без унікальних комплектуючих від світу їм навряд це вдасться", – наголосив Юрій Ігнат.

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Зверніть увагу! Як зазначив спікер, типовими зараз є такі атаки: близько десятка дронів та декілька керованих авіаційних ракет. Скажімо, у ніч проти 30 жовтня ворог випустив 2 ракети Х-59 та 12 "Шахедів", а за день перед тим – 1 ракету Х-59 та 5 безпілотників.

Попри це, ворожа пропаганда, за словами представника Повітряних сил, далі буде розповідати, що нібито Кремль має нескінченний запас повітряної зброї, а російські ракети "найпотужніші" та нібито не мають аналогів.

Потрібно це загарбникам для того, аби спробувати закріпити в України та інших держав світу думку, що "Росія могутня держава, з якою у будь-якому разі доведеться домовлятися". Вочевидь, це не так: Москві навряд вдасться досягти бажаного.

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Ракетні заводи ворога