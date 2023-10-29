Наразі підприємство у Челябінську швидко розростається. Там будуються нові цехи та набирається новий персонал.

Важливо Чи накопичує Росія ракетні засоби для нових масованих ударів по Україні: у ГУР оцінили загрозу

Що відомо про новий завод з виробництва ракет у Челябінську

Так, агенти "Атеш" з Челябінська повідомили, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

Підприємство швидко розростається: будуються нові цехи та набирається новий персонал. Наразі чисельність персоналу на заводі побільшала з 10 до 17 тисяч осіб.



Завод з виробництва ракет у Челябінську / "Атеш"

Росія розбудовує військові заводи по всій країні

До речі, журналісти "Схем" проаналізували, що на сьогодні Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Мовиться про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси.

Наприклад, Казанський авіаційний завод. Це авіазавод зі структури державної корпорації "Ростех", розташований біля цивільного аеропорту "Борисоглібське" у Казані. На ньому будують та ремонтують не лише цивільні літаки, а й стратегічні бомбардувальники, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Іркутський авіаційний завод збільшує потужності для виробництва літаків. Він розташований в Іркутську. Його профіль – винищувачі Су-30 всіх модифікацій. Відомо, що на заводі і виробляють, і ремонтують винищувачі.

Уральський завод цивільної авіації розташований у місті Єкатеринбург. Це підприємство ремонтує двигуни та редуктори, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52.

Дубнянський машинобудівний завод та "Кронштадт" розташований у місті Дубна на півночі Московської області. На території підприємства розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", яке входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Радуга" виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101, якими Росія обстрілює Україну.

Росія хоче виробляти понад 2 мільйони снарядів

В ГУР МО нещодавно розповіли, що останні атаки показали, що ворог поступово переходить від застосування ракет повітряного базування "Кинджалів" до крилатих і балістичних "Іскандерів". Також противник пробує відновити виробництво "Калібрів" і Х-101, збільшивши обсяги. Однак у нього не все йде за планом.

Представник розвідки вважає, що своїми силами Росії не вдасться накопичити бажану кількість снарядів – понад 2, 1 мільйона, – а тому вона вже почала шукати їх в інших країнах.