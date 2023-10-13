Від початку жовтня окупанти використовують близько 15 тисяч боєприпасів за день. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Росія нарощує виробництво

За словами розвідника, країна-агресорка не відмовилася від наміру бити по українських енергетичній та критичній інфраструктурах і активно нарощує виробництво безпілотників, ракет і снарядів. Про це свідчить, зокрема, те, що ворог частіше почав атакувати Україну дронами та керованими авіабомбами.

Крім того, останні атаки показали, що ворог поступово переходить від застосування ракет повітряного базування "Кинджалів" до крилатих і балістичних "Іскандерів".

Також противник пробує відновити виробництво "Калібрів" і Х-101, збільшивши обсяги, однак у нього не все виходить йде за планом.

Самотужки не вийде

Представник розвідки наголосив, що своїми силами Росії не вдасться накопичити бажану кількість снарядів – понад 2, 1 мільйона, – а тому вона вже почала їх шукати їх в інших країнах.

Скібіцький також зазначив, що попри дію економічних санкцій країні-агресорці досі вдається закуповувати компоненти для виробництва озброєння через треті країни.

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