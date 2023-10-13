С начала октября оккупанты используют около 15 тысяч боеприпасов в день. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
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Россия наращивает производство
По словам разведчика, страна-агрессорка не отказалась от намерения бить по украинским энергетической и критической инфраструктурам и активно наращивает производство беспилотников, ракет и снарядов. Об этом свидетельствует, в частности, то, что враг чаще начал атаковать Украину дронами и управляемыми авиабомбами.
Кроме того, последние атаки показали, что враг постепенно переходит от применения ракет воздушного базирования "Кинжалов" к крылатым и баллистическим "Искандерам".
Также противник пытается возобновить производство "Калибров" и Х-101, увеличив объемы, однако у него не все получается идет по плану.
Самостоятельно не получится
Представитель разведки подчеркнул, что своими силами России не удастся накопить желаемое количество снарядов – более 2,1 миллиона, – поэтому она уже начала их искать их в других странах.
Скибицкий также отметил, что, несмотря на действие экономических санкций, стране-агрессорке до сих пор удается закупать компоненты для производства вооружения через третьи страны.
Враг готовится снова оставить Украину без света и тепла: что известно
- В британской разведке предупредили о подготовку России к серии массированных ракетных атак. Враг делает запасы ракет для атак против Украины зимой.
- Кроме того, в Британии обращают внимание, что в последнее время страна-агрессор усилила удары "Шахедами" по объектам зернового хозяйства на Юге Украины. Аналитики говорят, что Россия предпочла беспилотникам, потому что они более точны, чем другие типы ракет воздушного базирования.
- Ранее пресс-секретарь Воздушных сил отмечал, что для ударов по энергосистеме Украины Россия будет использовать преимущественно именно "Шахеды", потому что быстрее и дешевле, их проще производить.