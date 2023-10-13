С начала октября оккупанты используют около 15 тысяч боеприпасов в день. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Россия наращивает производство

По словам разведчика, страна-агрессорка не отказалась от намерения бить по украинским энергетической и критической инфраструктурам и активно наращивает производство беспилотников, ракет и снарядов. Об этом свидетельствует, в частности, то, что враг чаще начал атаковать Украину дронами и управляемыми авиабомбами.

Кроме того, последние атаки показали, что враг постепенно переходит от применения ракет воздушного базирования "Кинжалов" к крылатым и баллистическим "Искандерам".

Также противник пытается возобновить производство "Калибров" и Х-101, увеличив объемы, однако у него не все получается идет по плану.

Самостоятельно не получится

Представитель разведки подчеркнул, что своими силами России не удастся накопить желаемое количество снарядов – более 2,1 миллиона, – поэтому она уже начала их искать их в других странах.

Скибицкий также отметил, что, несмотря на действие экономических санкций, стране-агрессорке до сих пор удается закупать компоненты для производства вооружения через третьи страны.

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