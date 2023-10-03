Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону пояснив, що відсоток збиття "Шахедів" та ракет приблизно однаковий. Вранці Юрій Ігнат розповів, що у ніч проти 3 жовтня був успішний результат роботи ППО, пише 24 Канал.
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Чому Росія збільшує атаки "Шахедами"
Чому вони збільшують (атаки – 24 Канал) "Шахедами"? Тому що це легше, швидше, дешевше. Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БпЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне – контроль наших партнерів за їх дотриманням,
– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.
За словами Юрія Ігната, технології, які закладені у "Шахедах" та ракетах – західні.
Які складні траєкторії запуску дронів та ракет використовує Кремль
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що російські "Шахеди" летять через їхню зону відповідальності, стартуючи на Кримському півострові, на південно-східному узбережжі Азовського моря.
Заходячи з моря, (російські дрони – 24 Канал) починають баражувати саме в нашій зоні відповідальності. І потім, якщо раптом подолають нашу протиповітряну роботу, тоді прокладають маршрути глибше. Дуже часто використовують складні траєкторії саме для того, щоб виснажувати Сили оборони,
– заявила Наталія Гуменюк.
Вона уточнила, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ в телеграмі можна уявити цей маршрут, коли дрони та ракети пролітають через південні області й починають маневрувати.
"Повертаючи на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. І таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним, щоб приглушити свій характерний звук", – пояснила речниця.
За її словами, робота протиповітряної оборони України у ніч проти 3 жовтня тривала понад три години, однак була досить результативною.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня уточнила, що у ніч проти 3 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську та Дніпропетровську області. Над Миколаївщиною наші військові збили 15 дронів, над Дніпропетровщиною – один. Далі вже працювало Повітряне командування "Схід". Адже ворог атакував південно-східний напрямок України.
Скільки цілей збили Повітряні сили ЗСУ
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вороги у ніч проти 3 жовтня запустили по території України 31 ударний безпілотник типу Shahed та крилату ракету "Іскандер-К". Дрони та ракету запустили з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, ракету – з району Джанкой, безпілотники – з району мису Чауда.
- По ворожих цілях у південних та східних областях відпрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.
- У зоні відповідальності Повітряних командувань "Південь" та "Схід" вдалось збити 29 Shahed-131/136 та 1 крилату ракету "Іскандер-К".