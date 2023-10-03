Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив в ефірі телемарафону, що наші військові збили більшість ворожих цілей. На жаль, є влучання та падіння уламків у Павлограді Дніпропетровської області, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Повітряних силах про роботу ППО

29 "Шахедів" з 31 знищено (та одну ракету – 24 Канал). Такий результат сьогодні (3 жовтня – 24 Канал) доволі успішної роботи протиповітряної оборони. Не завжди вдається досягати таких результатів. Зрозуміло чому. Бракує Україні засобів протиповітряної оборони для того, щоб захистити нашу територію ще краще, ще потужніше,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, нам вкрай потрібні озброєння, боєприпаси для захисту як об'єктів критичної інфраструктури, так і промислових.

Що потрібно Україні для посилення ППО

Юрій Ігнат розповів, що Збройним Силам України для посилення протиповітряної оборони потрібно більше ракет до систем NASAMS, IRIS-T, Patriot, які є в Україні. Адже вони особливо потрібні у більшій кількості, якщо росіяни будуть збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами.

Окрім того, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, Україні потрібні ППО малого радіуса дії.

Нам би Gepard побільше,

– розповів Юрій Ігнат.

Перед цим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснювала, що нам потрібно використовувати раціонально всі засоби. Наразі є переважно робота мобільних вогневих груп.

"Їх потрібно дуже багато, щоб розосереджувати по всіх напрямках", – пояснила речниця.