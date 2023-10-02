Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що нам потрібно більше ЗРК Gepard. Так він прокоментував відбиття атак Росії восени та взимку.

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ППО робить все можливе

За словами Ігната, Україна сьогодні залежить від підтримки з боку Заходу.

Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити надалі усе можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги. Треба мати чим це робити,

– сказав він.

Він наголосив, що Україна не може виробляти ракети класу земля-повітря. Він підкреслив, що ракети до систем NASAMS, IRIS-T, Patriot, які є в Україні, нам потрібні будуть в більшій кількості, якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами.

"А також ППО малого радіуса дії. Нам би Gepard побільше", – зазначив речник Повітряних сил.

Україні потрібні мобільні групи ППО

Необхідність посилення ППО у етері телемарафону також підтвердила і речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наявні засоби потрібно використовувати раціонально.

Переважно є робота мобільних вогневих груп. Їх потрібно дуже багато, щоб розосереджувати по всіх напрямках,

– сказала Наталія Гуменюк.

Вона також розповіла, що ворог запускає дрони-камікадзе по складній траєкторії.

Росія у вересні запустила по Україні понад пів тисячі дронів