Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что нам нужно больше ЗРК Gepard. Так он прокомментировал отражение атак России осенью и зимой.
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ПВО делает все возможное
По словам Игната, Украина сегодня зависит от поддержки со стороны Запада.
Противовоздушная оборона делает все возможное и будет делать дальше все возможное. Вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Надо иметь чем это делать,
– сказал он.
Он подчеркнул, что Украина не может производить ракеты класса земля-воздух. Он подчеркнул, что находящиеся в Украине ракеты к системам Nasams, IRIS-T, Patriot нам нужны будут в большем количестве, если враг будет увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами.
"А также ПВО малого радиуса действия. Нам бы Gepard побольше", — отметил представитель Воздушных сил.
Украине нужны мобильные группы ПВО
Необходимость усиления ПВО в эфире телемарафона также подтвердила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, имеющиеся средства следует использовать рационально.
Преимущественно есть работа мобильных огневых групп. Их нужно очень много, чтобы рассредоточивать по всем направлениям,
– сказала Наталья Гуменюк.
Она также рассказала, что враг запускает дроны-камикадзе по сложной траектории.
Россия в сентябре запустила по Украине более полу тысячи дронов
- Россия не испытывает недостатка в "Шахедах" и методично использует их для массированных ударов. В частности, в сентябре зафиксированы пуски рекордного количества иранских дронов.
- В июне враг выпустил 197 дронов, в июле – 246, в августе – 167. А за сентябрь – 503 единицы. Это значительно больше предыдущего самого высокого показателя мая, когда Россия использовала 413 "Шахедов". В сентябре нашим защитникам удалось сбить 396 единиц, а средняя доля уничтоженных целей составляет достаточно высокий показатель в 78,7%.
- Максимальная пауза между ударами составляла всего два дня. Два раза в месяц враг запустил одинаковое количество ударных БПЛА – по 44 единицы. В этих случаях эффективность работы украинской системы противовоздушной обороны составила 73-77%. Когда враг запускает менее 20 "Шахедов" ПВО демонстрирует почти 100% эффективность.