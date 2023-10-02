Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что нам нужно больше ЗРК Gepard. Так он прокомментировал отражение атак России осенью и зимой.

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ПВО делает все возможное

По словам Игната, Украина сегодня зависит от поддержки со стороны Запада.

Противовоздушная оборона делает все возможное и будет делать дальше все возможное. Вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Надо иметь чем это делать,

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украина не может производить ракеты класса земля-воздух. Он подчеркнул, что находящиеся в Украине ракеты к системам Nasams, IRIS-T, Patriot нам нужны будут в большем количестве, если враг будет увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами.

"А также ПВО малого радиуса действия. Нам бы Gepard побольше", — отметил представитель Воздушных сил.

Украине нужны мобильные группы ПВО

Необходимость усиления ПВО в эфире телемарафона также подтвердила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, имеющиеся средства следует использовать рационально.

Преимущественно есть работа мобильных огневых групп. Их нужно очень много, чтобы рассредоточивать по всем направлениям,

– сказала Наталья Гуменюк.

Она также рассказала, что враг запускает дроны-камикадзе по сложной траектории.

Россия в сентябре запустила по Украине более полу тысячи дронов