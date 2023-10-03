З військового погляду головна перевага "Шахедів" – їхня дешевизна, адже вони коштують 30 – 40 тисяч доларів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що встановлення реактивного двигуна значно підніме їхню ціну.

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Яка перевага нового двигуна

Встановлення реактивного двигуна потребує дуже великих коштів і є високотехнологічним виробництвом. Якщо сьогодні говорять, що "Шахеди" збирають із двигунів, які йдуть на мопеди, то тепер мовиться про використання найбільш дороговартісних двигунів.

Противнику краще використовувати їх для виробництва ракет, які спроможні нести не 50 кілограмів вибухівки, як "Шахед", а, наприклад, 500. Окрім всього, такі двигуни потребуватимуть потужнішої електроніки.

"Шахед" по суті стане не дешевою зброєю-камікадзе, а крилатою ракетою. Також має бути зовсім інша електроніка, бо швидкість сягне не 200 кілометрів за годину, а 800 кілометрів або й більше. Вони можуть зробити таке в одиничній кількості, але масового виробництва не буде,

– розповів Павло Нарожний.

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Чим Україна збиває "Шахеди"

Для того, щоб збити відносно недорогі безпілотники, якими ворог упродовж вересня нас масово атакував, Україна застосовує дорогі ракети. Але, за словами експерта, більшість "Шахедів" все-таки збивають не ними, а дешевими засобами стрілецької зброї. Найяскравіший прилад – це протишахедна система, яку нам передали США. У ній є 4 кулемети й більшість іранських дронів збивають саме ними.

Ще одним показником "Шахедів" є їхній низький політ, приблизно до 200 метрів, а також гучність – їх чути здалека й дуже добре.

Коли їх запускають вночі, мобільна група може почути це ще на великій відстані. Якщо група стоїть на відкритому просторі в чистому полі, також є всі шанси його побачити,

– зауважив військовий експерт.

Щобільше, в Україні побудована велика мережа радіолокаційних станцій, які визначають їх на відстані 150 – 200 кілометрів від нашого кордону, тобто, коли ворог їх запускає. Відтак, більшість дронів збивають стрілецькою зброєю, але дійсно є виключення, коли Україна використовує дороговартісні ракети.

"Якщо цей "Шахед" у якийсь спосіб пропустили, на його шляху не було мобільної групи чи іншого засобу, тоді дійсно збивають або з винищувача ракетою, або ракетою із землі", – додав Нарожний.

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