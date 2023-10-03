С военной точки зрения главное преимущество "Шахедов" – их дешевизна, ведь они стоят 30 – 40 тысяч долларов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что установка реактивного двигателя значительно поднимет их цену.

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Какое преимущество нового двигателя

Установка реактивного двигателя требует очень больших средств и является высокотехнологичным производством. Если сегодня говорят, что "Шахеды" собирают с двигателей, идущих на мопеды, то теперь речь идет об использовании наиболее дорогостоящих двигателей.

Противнику лучше использовать их для производства ракет, которые способны нести не 50 килограммов взрывчатки, как "Шахед", а, например, 500. Кроме всего, такие двигатели будут нуждаться в более мощной электронике.

"Шахед" по сути станет не дешевым оружием-камикадзе, а крылатой ракетой. Также должна быть совсем другая электроника, потому что скорость достигнет не 200 километров в час, а 800 километров или больше. Они могут сделать такое в единичном количестве, но массового производства не будет,

– рассказал Павел Нарожный.

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Чем Украина сбивает "Шахеды"

Для того чтобы сбить относительно недорогие беспилотники, которыми враг в течение сентября нас массово атаковал, Украина применяет дорогие ракеты. Но, по словам эксперта, большинство "Шахедов" все-таки сбивают не ими, а дешевыми средствами стрелкового оружия. Самый яркий пример – это противошахедная система, которую нам передали США. В ней есть 4 пулемета и большинство иранских дронов сбивают именно ими.

Еще одним показателем "Шахедов" является их низкий полет, примерно до 200 метров, а также громкость – их слышно издалека и очень хорошо.

Когда их запускают ночью, мобильная группа может это услышать еще на большом расстоянии. Если группа стоит на открытом пространстве в чистом поле, есть все шансы его увидеть,

– заметил военный эксперт.

Более того, в Украине построена большая сеть радиолокационных станций, которые определяют их на расстоянии 150 – 200 километров от нашей границы, то есть, когда враг их запускает. Следовательно, большинство дронов сбивают стрелковым оружием, но действительно есть исключение, когда Украина использует дорогостоящие ракеты.

"Если этот "Шахед" каким-то образом пропустили, на его пути не было мобильной группы или иного средства, тогда действительно сбивают либо с истребителя ракетой, либо ракетой с земли", – добавил Нарожный.

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