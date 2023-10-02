Безпілотники відіграють величезну роль над лінією фронту. Тисячі дронів перебувають у повітрі щодня.

Цікаво 5 мільярдів євро і 12 пакет санкцій проти Росії: в Києві відбулася зустріч Ради міністрів ЄС

Україні передали системи Slinger

Австралійська компанія виготовила і передала Україні антидронову систему Slinger. Про це повідомив представник Electro Optic Systems (EOS) Метт Джонс.

Ці системи збирають на промисловому майданчику в Канберрі. Slinger допоможе Україні захищатися від російських атак дронами-камікадзе.

На кузові пікапа встановлена гармата, яка відстежує ціль. Вона є частиною системи озброєння, яка збиває ворожі безпілотники. Система Slinger призначена для боротьби з дронами за ціною, яку Україна може собі дозволити.

Ми спостерігаємо масове поширення загроз з боку безпілотників в Україні. Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 тисяч або навіть тисяча доларів,

– зазначив Джонс.

Іранські "Шахеди", які використовує Росія для атак на українські міста, коштують приблизно 31 тисячу доларів. Інші безпілотники мають меншу вартість. Однак ракети, якими їх збивають, можуть коштувати в 10 разів більше.

"До недавнього часу доводилося використовувати дуже дорогі ракети, щоб атакувати ці штуки. Якщо ви використовуєте ракету вартістю 100 тисяч або 200 тисяч доларів, щоб збити безпілотник вартістю 10 тисяч доларів, це не спрацює для більшості країн", – зауважив заявив австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

Варто прочитати На тлі суперечок: Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2

Україні потрібні мобільні групи ППО

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк розповіла, що наявні засоби потрібно використовувати раціонально.

Переважно є робота мобільних вогневих груп. Їх потрібно дуже багато, щоб розосереджувати по всіх напрямках,

– сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни запускають дрони-камікадзе по складній траєкторії.

Зверніть увагу! У червні окупанти випустили 197 дронів, у липні – 246, у серпні – 167, а у вересні – 503 одиниці. Це значно більше за попередній найвищий показник травня, коли Росія використала 413 "Шахедів". У вересні нашим захисникам вдалось збити 396 безпілотників, а середня частка знищених цілей становить 78,7%.